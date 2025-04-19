NYP: США намерены принять план по прекращению огня на Украине на следующей неделе

Высокопоставленный представитель администрации США в комментарии для NYP высказал мнение, что Украину также беспокоит разница между фактическим и юридическим признанием того факта, что часть утраченных Киевом территорий перешла под контроль России и украинская сторона более «не увидит их никогда». Киев не хотел бы признавать этого де-юре, хотя де-факто готов заморозить боевые действия на нынешних рубежах. Территории — Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская область — вошли в состав России по результатам референдума. Украина этого не признала, однако Москва неоднократно подчеркивала, что не откажется от территорий.