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Главы Совбезов стран ЦА обсудили борьбу с терроризмом на встрече в Самарканде

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Секретари советов безопасности стран Центральной Азии обсудили вопросы региональной безопасности и противодействия терроризму, сообщает ИА «УзА».

Источник: "УзА"

В мероприятии состоявшемся в городе Самарканде, приняли участие секретари Совбезов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и военный атташе посольства Туркменистана в Узбекистане.

Мероприятие прошло в рамках председательства Узбекистана в формате Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

Шавкат Мирзиёев направил участникам форума приветственное обращение, в котором подчеркивается, что Центральная Азия вступает в совершенно новый этап своего развития, трансформируясь в регион стратегического партнерства, основанного на принципах добрососедства, взаимного доверия и конструктивного диалога.

Узбекистан в период своего председательства в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии будет последовательно продвигать повестку регионального партнерства, в центре которой укрепление всеобщей безопасности, углубление торгово-экономических связей, усиление транспортной взаимосвязанности, а также совместный поиск устойчивых решений по актуальным вопросам, стоящим перед нашими странами.

говорится в обращении президента Узбекистана

Участники обсудили вопросы региональной безопасности, противодействия терроризму, экстремизму, радикализации и транснациональной организованной преступности, взаимодействия в области экологической безопасности в регионе, а также обеспечения транспортной безопасности в Центральной Азии и развития транспортно-транзитного потенциала.

Главам Совбезов представили проект Концепции обеспечения региональной безопасности и стабильности, подготовленный узбекской стороной в рамках реализации инициативы президента Узбекистана, выдвинутой на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в августе 2024 года в Астане.

По итогам встречи принят Протокол второй Встречи секретарей Советов безопасности государств ЦА, предусматривающий реализацию конкретных мер по дальнейшему развитию сотрудничества в приоритетных направлениях, обсужденных в ходе мероприятия.