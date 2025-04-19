Главы Совбезов стран ЦА обсудили борьбу с терроризмом на встрече в Самарканде

Узбекистан в период своего председательства в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии будет последовательно продвигать повестку регионального партнерства, в центре которой укрепление всеобщей безопасности, углубление торгово-экономических связей, усиление транспортной взаимосвязанности, а также совместный поиск устойчивых решений по актуальным вопросам, стоящим перед нашими странами.