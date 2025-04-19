Главы Совбезов стран ЦА обсудили борьбу с терроризмом на встрече в Самарканде

В мероприятии состоявшемся в городе Самарканде, приняли участие секретари Совбезов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и военный атташе посольства Туркменистана в Узбекистане.
Мероприятие прошло в рамках председательства Узбекистана в формате Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.
Шавкат Мирзиёев направил участникам форума приветственное обращение, в котором подчеркивается, что Центральная Азия вступает в совершенно новый этап своего развития, трансформируясь в регион стратегического партнерства, основанного на принципах добрососедства, взаимного доверия и конструктивного диалога.
Узбекистан в период своего председательства в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии будет последовательно продвигать повестку регионального партнерства, в центре которой укрепление всеобщей безопасности, углубление торгово-экономических связей, усиление транспортной взаимосвязанности, а также совместный поиск устойчивых решений по актуальным вопросам, стоящим перед нашими странами.
Участники обсудили вопросы региональной безопасности, противодействия терроризму, экстремизму, радикализации и транснациональной организованной преступности, взаимодействия в области экологической безопасности в регионе, а также обеспечения транспортной безопасности в Центральной Азии и развития транспортно-транзитного потенциала.
Главам Совбезов представили проект Концепции обеспечения региональной безопасности и стабильности, подготовленный узбекской стороной в рамках реализации инициативы президента Узбекистана, выдвинутой на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в августе 2024 года в Астане.
По итогам встречи принят Протокол второй Встречи секретарей Советов безопасности государств ЦА, предусматривающий реализацию конкретных мер по дальнейшему развитию сотрудничества в приоритетных направлениях, обсужденных в ходе мероприятия.