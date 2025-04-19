Захарова с иронией ответила на слова Мерца о планах Германии

Захарова привела высказывание господина Мерца о том, что Германия готова снова взять на себя ответственность в Европе и в мире. «“Снова” — это повтор какой исторической эпохи, хотелось бы уточнить?», — написала представитель МИД в Telegram-канале.
13 апреля Фридрих Мерц заявил о готовности поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus в координации с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что Мерц является сторонником эскалации конфликта на Украине.