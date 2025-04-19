Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова с иронией ответила на слова Мерца о планах Германии

Представитель МИД России Мария Захарова задала ироничный вопрос, какую историческую эпоху хочет повторить вероятный новый канцлер Германии, лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Захарова привела высказывание господина Мерца о том, что Германия готова снова взять на себя ответственность в Европе и в мире. «“Снова” — это повтор какой исторической эпохи, хотелось бы уточнить?», — написала представитель МИД в Telegram-канале.

13 апреля Фридрих Мерц заявил о готовности поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus в координации с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что Мерц является сторонником эскалации конфликта на Украине.