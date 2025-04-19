Спецпосланник Трампа исключил вступление Украины в НАТО

«Мы заявили предельно ясно: НАТО вне обсуждений. Эта мысль не нова. Мы говорим об этом с 2008 года», — сказал Келлог. Он напомнил, что еще 17 лет назад американский посол в России Уильям Бернс заявил Кондолизе Райс, занимавшей тогда пост госсекретаря США, что это недостижимая цель.
О том, что Украина никогда не войдет в состав НАТО, неоднократно говорил и сам Трамп. По его мнению, именно обещание бывшего главы Белого Дома Джо Байдена предоставить Киеву гарантии вступления в альянс привели к военному конфликту с Россией. Российские власти также называли стремление Украины присоединиться к НАТО одной из причин начала конфликта.
Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО осенью 2022 года. Занимавший на тот момент пост генсека организации Йенс Столтенберг говорил, что страну могут принять в альянс, если Киев откажется от утраченных территорий. Позднее сменивший Столтенберга на посту генсека НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины больше не стоит на повестке дня.
Украинский Владимир Зеленский говорил, что если двери Североатлантического альянса для Киева останутся закрыты, то нужно будет «построить НАТО на Украине». Добиться этого, по словам Зеленского, можно путем финансирования обороны страны и помощи в развитии военной промышленности на уровне, который будет «означать гарантированный мир».