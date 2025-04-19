Спецпосланник Трампа исключил вступление Украины в НАТО

О том, что Украина никогда не войдет в состав НАТО, неоднократно говорил и сам Трамп. По его мнению, именно обещание бывшего главы Белого Дома Джо Байдена предоставить Киеву гарантии вступления в альянс привели к военному конфликту с Россией. Российские власти также называли стремление Украины присоединиться к НАТО одной из причин начала конфликта.