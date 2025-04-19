В Крыму оценили идею США признать полуостров российским

«Пока что это только сообщения на уровне СМИ, официальная позиция властей США по этой теме не озвучена. Но признание российского статуса Крыма стало бы хорошим сигналом для крымчан, что их законный выбор наконец-то начали уважать на Западе, а также для других стран, которые захотят последовать примеру американцев», — сказал Цеков РИА Новости.