В Крыму оценили идею США признать полуостров российским

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, сообщило, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. При этом окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли, отметило агентство.
«Пока что это только сообщения на уровне СМИ, официальная позиция властей США по этой теме не озвучена. Но признание российского статуса Крыма стало бы хорошим сигналом для крымчан, что их законный выбор наконец-то начали уважать на Западе, а также для других стран, которые захотят последовать примеру американцев», — сказал Цеков РИА Новости.
При этом, по его словам, подобная информация о статусе полуострова в иностранных СМИ приковывает внимание к Крыму. «Вода камень точит. Многие на Западе понимают, что Крым законно присоединился к России», — добавил политик.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.
18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.