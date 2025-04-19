В Башкирии молодежным министром образования стал Ильгам Садыков

— Мы обсудили текущие вопросы, инициативы, которые будут направлены на развитие образования в нашей республике, а также наметили перспективные планы, которые помогут улучшить качество обучения и вовлеченность молодежи в образовательные процессы, — отметил г-н Мавлетбердин. Молодежное правительство — совещательный и консультативный орган при правительстве республики, работающий на общественных началах. В течение двух лет новый состав будет реализовывать социальные проекты в различных сферах деятельности региона.