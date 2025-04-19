Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии молодежным министром образования стал Ильгам Садыков

Молодежным министром образования и науки Башкирии стал Ильгам Садыков, сообщил в своем телеграм-канале министр образования республики Ильдар Мавлетбердин, добавив, что встретился с коллегой.

Источник: Ильдар Мавлетбердин, Telegram-канал

Г-н Садыков — директор школы в деревне Константиновка Кармаскалинского района.

— Мы обсудили текущие вопросы, инициативы, которые будут направлены на развитие образования в нашей республике, а также наметили перспективные планы, которые помогут улучшить качество обучения и вовлеченность молодежи в образовательные процессы, — отметил г-н Мавлетбердин. Молодежное правительство — совещательный и консультативный орган при правительстве республики, работающий на общественных началах. В течение двух лет новый состав будет реализовывать социальные проекты в различных сферах деятельности региона.