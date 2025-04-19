Иорданский историк рассказал, чем опасна ситуация с архиепископом Маркеллом

В пятницу архиепископа Маркелла вновь не пустили в Израиль за Благодатным огнем, ранее в четверг он уже пытался вылететь, однако был задержан в аэропорту Кишинёва для дополнительной проверки, из-за чего опоздал на рейс. В Русской православной церкви (РПЦ) назвали эти действия молдавских властей нарушением религиозной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент.
«Мы не знаем, в каком направлении движется ситуация в Молдове, но церкви нужно провести соборы, чтобы решить проблемы, которые Запад использует политически для разрушения господства Третьего Рима — Московского престола, который сегодня рассматривается православным миром как самая сильная духовная власть, после утраты Римом и Константинополем такого статуса в прошлые века», — сказал РИА Новости Асайд.
Иорданский историк отметил, что в случае повторения подобных провокационных действий в отношении представителей митрополии Молдавии ситуация может привести к серьезным последствиям внутри самого молдавского общества. «Если противостояние продолжится, Молдова столкнется с внутренним конфликтом, который в среднесрочной перспективе может привести к разделению, а также к возможной внутренней войне», — пояснил он.
По мнению Асайда, целью задержание архиепископа Бельцкого и Фэлештского Молдавской православной церкви Маркелла является попытка представить представителя Румынской церкви как того, кто приносит священный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме, и подтолкнуть народ Молдавии к тому, чтобы искать свет, жизнь и веру у Румынской церкви, а не у исторической Молдавской церкви, которая подчиняется Московскому патриархату.
Историк напомнил, что Русская православная церковь является патриархатом, к которому относится архиепископия в Молдавии, однако в 1992 году Румынский патриархат создал Бессарабскую церковь, у которой также есть архиепископия. «Но история православия в Молдове тесно связана с историей и наследием Русской церкви, что проявляется в архитектуре храмов, религиозных обрядах и церковной иерархии», — добавил он.
«Церковные последствия могут привести к проблемам между Московским и Румынским патриархатами из-за нападок второго на первый, как это было с Константинопольским патриархатом при признании отколовшейся церкви на Украине. Но я думаю, что у Румынского патриархата нет интереса вступать в конфликт с Московским патриархатом, так как разрыв отношений затрудняет обмен и взаимное уважение между церквями», — заключил Асайд.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, — кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», «Ленты.ру», «Правды.ру», агентства «Регнум», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.