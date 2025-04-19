Иорданский историк рассказал, чем опасна ситуация с архиепископом Маркеллом

«Церковные последствия могут привести к проблемам между Московским и Румынским патриархатами из-за нападок второго на первый, как это было с Константинопольским патриархатом при признании отколовшейся церкви на Украине. Но я думаю, что у Румынского патриархата нет интереса вступать в конфликт с Московским патриархатом, так как разрыв отношений затрудняет обмен и взаимное уважение между церквями», — заключил Асайд.