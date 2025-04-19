Путин объявил пасхальное перемирие до 21 апреля

«При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.
Россия исходит из гуманитарных соображений, подчеркнул президент. По его словам, ход перемирия продемонстрирует способность Киева к урегулированию конфликта мирным путем.
В Минобороны России заявили, что режим прекращения огня будет соблюдаться при условии его взаимного соблюдения украинской армией.
О процессе урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Здесь вам не ждут».