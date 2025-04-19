Мелони перебила переводчицу на вопрос об Украине на встрече с Трампом

По ее словам, ей нет оправданий, но она допустила, что ее сбила атмосфера в Белом доме, где журналисты перебивали друг друга, кроме того, к ней обратился сам Трамп. Переводчица отметила, что Мелони редко давала ответы на итальянском на подобных встречах и обычно говорила на английском, иногда спрашивая слова у переводчицы. Но в этой обстановке Майолини-Ротбахер была сбита с толку и потому не смогла дать четкого перевода слов премьера, хотя записи переводчицы были четкими.