Мелони перебила переводчицу на вопрос об Украине на встрече с Трампом

На встрече премьер-министра Италии Джорджи Мелони с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете произошел конфуз с переводчицей с итальянского языка. Трамп попросил перевести ему слова Мелони, сказанные на итальянском в ответ журналисту, задавшему свой вопрос об Украине тоже на итальянском, и переводчица растерялась. Трансляцию встречи вело AP.
Мелони спросили, что она думает о позиции Трампа, который возложил ответственность на конфликт на президента Украины Владимира Зеленского, и об увеличении военных трат Италией в рамках НАТО. Сначала она дала ответ на вторую часть вопроса, потом — на первую.
«Я считаю, что там явно произошло вторжение, и с этой точки зрения агрессором был Владимир Путин и Россия. Но сегодня важно то, что мы вместе хотим работать — и уже работаем — над достижением в Украине мира, который будет справедливым и прочным», — сказала Мелони на итальянском (цитата по Pagella Politica).
Трамп после этого сказал, что хочет узнать содержание сказанного Мелони. Начала говорить ее переводчица Валентина Майолини-Ротбахер. Женщина перевела вопрос, попыталась пересказать слова премьера, но говорила отрывисто и неясно.
Тогда Мелони ее перебила и стала сама объяснять содержание ответа. «Я сказала, что Италия достигнет 2%, как уже было решено. Мы не обсуждали конкретные дополнительные проценты, но мы осознаем, насколько важна оборона для будущего. И мы видим ту работу, которую пытаемся проделать на европейском уровне», — так привела она свой ответ. The Guardian отмечает, что Мелони решила сама вступить в разговор, поскольку оказалась на "небезопасной территории, так как придерживается точки зрения о необходимости поддержки Украины в отличие от США.
Часть ответа о Зеленском из уст Мелони не прозвучала.
Свою позицию на этот счет высказал Трамп. «Я не возлагаю на Зеленского ответственность, но я не в восторге от того факта, что эта война началась. Этой войны бы не было, если бы я был президентом», — сказал он.
Майолини-Ротбахер в разговоре с Corriere della Sera сказала, что ситуация в Белом доме была «ужасным провалом» и «худшим, что может случиться с переводчиком». «Прошу прощения, со мной такого никогда не случалось, я не знаю, что произошло с моим мозгом. Мне особенно жаль, что я не смогла помочь президенту», — сказала женщина.
По ее словам, ей нет оправданий, но она допустила, что ее сбила атмосфера в Белом доме, где журналисты перебивали друг друга, кроме того, к ней обратился сам Трамп. Переводчица отметила, что Мелони редко давала ответы на итальянском на подобных встречах и обычно говорила на английском, иногда спрашивая слова у переводчицы. Но в этой обстановке Майолини-Ротбахер была сбита с толку и потому не смогла дать четкого перевода слов премьера, хотя записи переводчицы были четкими.