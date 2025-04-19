Участники публичных слушаний одобрили поправки в устав Екатеринбурга

Для участия в обсуждении зарегистрировались 162 екатеринбуржца. В период подготовки к слушаниям у жителей была возможность направить свои предложения и замечания, однако никаких обращений в оргкомитет не поступило. Директор правового департамента мэрии Татьяна Ширяева напомнила собравшимся, что проект изменений направлен на приведение Устава в соответствие с федеральным законодательством. Кроме того, поправки уточняют некоторые положения устава в связи с изменениями в структуре должностей муниципальной службы.