Участники публичных слушаний одобрили поправки в устав Екатеринбурга

В Екатеринбурге участники публичных слушаний поддержали предложенные изменения в устав города. Основная цель корректировки главного городского документа — приведение его в соответствие с действующим законодательством, сообщает мэрия.
Для участия в обсуждении зарегистрировались 162 екатеринбуржца. В период подготовки к слушаниям у жителей была возможность направить свои предложения и замечания, однако никаких обращений в оргкомитет не поступило. Директор правового департамента мэрии Татьяна Ширяева напомнила собравшимся, что проект изменений направлен на приведение Устава в соответствие с федеральным законодательством. Кроме того, поправки уточняют некоторые положения устава в связи с изменениями в структуре должностей муниципальной службы.
По итогам голосования 160 участников публичных слушаний проголосовали за одобрение предложенных изменений, двое воздержались. Решение вступит в силу после его официальной публикации.