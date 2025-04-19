Иран и США договорились о принципах будущего соглашения по ядерной сделке

Как передает агентство ONA со ссылкой на МИД Омана, на сегодняшних переговорах сторонам удалось перейти к следующему этапу для достижения справедливого, постоянного соглашения, которое гарантировало бы избавление Ирана от намерений создать ЯО и полное снятие санкций, при этом сохраняя право Тегерана на развитие мирной ядерной энергии.