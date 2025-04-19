Перемирие на Пасху и ситуация в приграничье. Заявления Путина на встрече с главой Генштаба

Военачальник доложил верховному главнокомандующему о том, что основная часть территории Курской области освобождена от ВСУ, а группа противника в белгородском селе блокирована.
ТАСС собрал основное по итогам встречи.
Пасхальное перемирие
- Российская сторона, руководствуясь гуманитарными соображениями, останавливает все боевые действия с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.
- «Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру».
- Российские войска «должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий».
- «Мы знаем, киевский режим более 100 раз, как вы мне докладывали, нарушал договоренность о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре».
Ситуация в зоне СВО
- «Ситуация на линии боевого соприкосновения понятна, развивается благоприятным для нас образом. Российские войска шаг за шагом, уверенно идут вперед».
- «По приграничью — по Курской, Белгородской областям — после завершения боевой работы по зачистке этих территорий доложите отдельно».
- Россия всегда была готова к переговорам и приветствует стремление США, КНР и других стран к «справедливому, мирному урегулированию украинского кризиса».
Доклад Герасимова
- ВС РФ освободили основную часть районов Курской области, на территории которых было совершено вторжение Вооруженных сил Украины, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе.
- «Основная часть территории области, где было вторжение, сейчас освобождена. Это 1 260 километров квадратных, 99,5 процента».
- «В районе Горналя завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря. И штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты ведут боевые действия по разгрому подразделения противника в Горнале и прилегающих к нему рощах на общей площади».
- Украинские подразделения пытались прорваться на территорию РФ в районах Демидовки и Поповки Белгородской области, попытки «вклинения на нашу территорию значительных сил противника были пресечены».
- «В настоящее время в районе Демидовки противника нет, вся территория там зачищена. Отдельные просочившиеся мелкие группы общей численностью до 12 человек находятся в лесу южнее Поповки. Они блокированы, ведется их уничтожение, проведена изоляция этих районов».
Заявление Минобороны РФ
Всем командующим группировок в зоне специальной военной операции даны указания о прекращении огня и ведения боевых действий с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.
«Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом».