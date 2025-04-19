Перемирие на Пасху и ситуация в приграничье. Заявления Путина на встрече с главой Генштаба

Российская сторона объявила об остановке всех боевых действий до 00:00 мск 21 апреля и призвала Киев сделать то же самое. Об этом президент России Владимир Путин заявил после доклада в Кремле начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.