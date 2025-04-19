«Даже если люди получали на свои счета определенные суммы, это никак не может быть основанием квалифицировать их действия как коррупцию избирателей»: Как десяткам тысяч жителей Молдовы правильно опротестовать незаконные протокол

Было бы намного реально полезным, если бы на основании конкретных нескольких уже оштрафованных опротестовали в судебном порядке. И как только ОБЯЗАТЕЛЬНО будет оправдательное решение суда, по принципу прецедента, можно будет помочь ВСЕМ уже оштрафованным и другим. Но, главное, это будет судебным уроком для некоторых лизоблюдов.