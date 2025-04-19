«Даже если люди получали на свои счета определенные суммы, это никак не может быть основанием квалифицировать их действия как коррупцию избирателей»: Как десяткам тысяч жителей Молдовы правильно опротестовать незаконные протокол

"Люди уже перепуганы обысками и просмотрами информаций в памяти личных телефонов, десятки тысяч уже оштрафованы на десятки тысяч леев непонятно за что. И репрессии продолжаются. Особенно сельским жителям следует объяснять проще, пишет в соцсетях эксперт, экс-директор департамента реальной экономики Министерства экономики Дмитрий Барбалат.
1. САМОЕ ГЛАВНОЕ — голосование на выборах (статья 6 избирательного кодекса № 325/2022) является ТАЙНЫМ, что законодательно предполагает исключить возможность воздействия на волеизъявление избирателя.
2. И даже если люди получали на свои счета определенные суммы, это никак не может быть основанием квалифицировать их действия как коррупцию избирателей.
Любой человек может признать получение определенных сумм, которые он использовал, чтобы купить себе хлеб, минимальное пропитание.
3. О принципе личного характера предполагаемой уголовной ответственности. Лицо (человек) подлежит уголовной ответственности и уголовному наказанию ТОЛЬКО за совершенное деяние, предусмотренное законом (статья 6 УК). И в ситуации, когда голосование ТАЙНОЕ, согласно кодексу, НИКТО и НИКОГДА не сможет доказать виновность только за то, что получали определенные суммы денег.
4. Реальным основанием уголовной ответственности являются ТОЛЬКО совершенные преступные деяния, а юридическим основанием уголовной ответственности служат ТОЛЬКО признаки состава преступления, предусмотренные уголовным законом (статья 51 УК).
И ЛЮБЫЕ сомнения трактуются ТОЛЬКО в пользу обвиняемого.
5. Конституционная презумпция невиновности человека, о том что пока вина должна быть доказана судом, действует и НИКТО, и НИКОГДА это право не отменил и не отменит.
Было бы намного реально полезным, если бы на основании конкретных нескольких уже оштрафованных опротестовали в судебном порядке. И как только ОБЯЗАТЕЛЬНО будет оправдательное решение суда, по принципу прецедента, можно будет помочь ВСЕМ уже оштрафованным и другим. Но, главное, это будет судебным уроком для некоторых лизоблюдов.
Если кто-либо, особенно некие «маститые юристы», попробуют сказать, что прецедентный принцип у нас не предусмотрен, следует обратить внимание на большинство постановлений Конституционного суда. КС почти во всех рассматриваемых делах использует именно прецедентный принцип.
Этот принцип применяется во всеx юрисдикциях стран Европы. А мы вроде тоже в Европе…".
КСТАТИ.
Дополнения от адвоката, пишет в соцсетях журналистка Елена Пахомова. Если вызвали в полицию:
— если Вы — русскоязычный, требуйте переводчика;
— вне зависимости от родного языка, требуйте государственного адвоката;
— протокол подписывайте и пишите на родном языке: «Не согласен. Не понимаю в чем обвиняют».
Если не предоставили переводчика русскоязычному, дописывайте «Не предоставили переводчика “.
Если не предоставили госадвоката, дописывайте «Не предоставили госадвоката».
Опротестовать протокол можно в течение 15 дней.
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