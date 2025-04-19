CNN узнал о подготовке новой встречи Уиткоффа с представителями России

По их данным, переговоры будут иметь цель убедить Москву присоединиться к рамочному соглашению по Украине.
Также Вашингтон планирует обсуждать свои предложения с украинской и европейской сторонами в Лондоне.
17 апреля прошла другая встреча представителей США, Украины и Европы в Париже. Там американцы представили «контуры прочного мира на Украине», сообщал Госдеп. О предложениях российскую сторону проинформировали.
Официально положения американской стороны озвучены не были. По данным источников Bloomberg, CNN, The Wall Street Journal и The New York Times, речь идет о следующих идеях:
- сохранение под контролем России территорий, которые Москва взяла во время конфликта с Украиной;
- признание США Крыма частью России;
- смягчение антироссийских санкций;
- снятие с повестки дня вступления Украины в НАТО;
- «денацификация» правительства Украины, что означает уход президента Владимира Зеленского.
Кроме того, Вашингтон практически не обсуждает выделение Киеву новой военной помощи после того, как будут исчерпаны одобренные предыдущей администрацией ресурсы. Также США разработали «проект концепции» мониторинга прекращения огня.
Среди требований России к урегулированию на Украине, прозвучавших еще в прошлом году, были вывод ВСУ с территории всех новых регионов; признание российскими на международном уровне Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; снятие санкций; отказ Украины от вступления в НАТО; ее безъядерный статус. Киев называл эти требования ультиматумом.
Уиткофф уже как минимум трижды встречался с президентом Владимиром Путиным (11 февраля и 13 марта в Москве и 11 апреля в Санкт-Петербурге). 18 апреля в интервью The Wall Street Journal Уиткофф допустил, что Россия может получить некоторые из регионов, на признании которых в своем составе она настаивает, но не все. Также спецпосланник сказал, что Путин на встречах «был зациклен» на территориях.
Посланник принимал участие и в других встречах по украинскому урегулированию, в том числе в Париже.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее обвинял Уиткоффа в распространении российских нарративов в других странах.