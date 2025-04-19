CNN узнал о подготовке новой встречи Уиткоффа с представителями России

Уиткофф уже как минимум трижды встречался с президентом Владимиром Путиным (11 февраля и 13 марта в Москве и 11 апреля в Санкт-Петербурге). 18 апреля в интервью The Wall Street Journal Уиткофф допустил, что Россия может получить некоторые из регионов, на признании которых в своем составе она настаивает, но не все. Также спецпосланник сказал, что Путин на встречах «был зациклен» на территориях.