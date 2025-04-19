WP узнала об альтернативе для Европы поставкам оружия Украине

Европейские страны рассматривают возможность инвестиций в украинский военно-промышленный комплекс вместо поставок оружия, поскольку запасы союзников иссякают. Об сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
По информации издания, все больше стран Европы задумываются о том, смогут ли они компенсировать возможную остановку военной помощи Украине от США. По словам собеседника WP среди европейских чиновников, в качестве возможного варианта рассматривается увеличение финансовой поддержки Киева, а именно инвестиции в развитие украинской военной промышленности.
По словам источника, этот план позволит европейским союзникам, входящим в НАТО, использовать Украину в качестве «испытательного полигона» при разработке вооружения, например, беспилотников. «Это беспроигрышный вариант. Для нас это дешевле. Они должны производить, и к тому же украинцы многому нас учат», — приводит WP слова собеседника.
На прошлой неделе глава европейского департамента Кая Каллас заявила, что Евросоюз планирует передать Украине €2,1 млрд от заблокированных российских активов до конца апреля. Предполагается, что €1 млрд из этой суммы Киев получит для финансирование украинских оборонных предприятий.
18 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что американское руководство может прекратить оказывать Украине военную поддержку. По информации The New York Times, в конгрессе США практически не обсуждают возможность выделения Украине новых пакетов военной помощи после того, как будут исчерпаны одобренные предыдущей администрацией ресурсы.
The Economist в феврале писала, что с января 2022-го ЕС потратил €113 млрд на финансовую, военную и гуманитарную помощь Украине, что эквивалентно чуть более 0,2% ВВП блока. Согласно расчетам издания, чтобы заменить поддержку США, ЕС нужно увеличить свой вклад примерно в два раза.
Россия осуждает поставки оружия Украине. По словам президента Владимира Путина, в случае прекращения поставок с Запада, конфликт может закончиться через «месяц-полтора-два», поскольку у Украины «почти нулевой суверенитет».