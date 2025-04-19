WP узнала об альтернативе для Европы поставкам оружия Украине

По словам источника, этот план позволит европейским союзникам, входящим в НАТО, использовать Украину в качестве «испытательного полигона» при разработке вооружения, например, беспилотников. «Это беспроигрышный вариант. Для нас это дешевле. Они должны производить, и к тому же украинцы многому нас учат», — приводит WP слова собеседника.