Объявленное Путиным пасхальное перемирие начало действовать до 21 апреля

Пасхальное перемирие, объявленное Владимиром Путиным, начало действовать с 18:00 субботы, 19 апреля. Президент России призвал военнослужащих быть крайне внимательными и собранными и готовыми к ответу в полном объеме , если Киев решит не соблюдать мораторий на удары. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Москва в очередной раз хочет поиграть с жизнями людей и не дал своего согласия на прекращение огня.