Келлог заявил о шансе закрепить в Лондоне предложения США о перемирии

На следующей встрече представителей США, Украины и Европы в Лондоне стороны будут работать над закреплением договоренностей о прекращении огня, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог Fox News.
«Мы говорили о продвижении в возможном прекращении огня в ближайшие сроки [на встрече в Париже]. По этой причине мы возвращаемся в Лондон на следующей неделе, чтобы фактически закрепить это», — сказал он.
Встреча в Париже прошла 17 апреля. Как сообщил Госдеп, там США представили предложения «контуры прочного мира на Украине», России они бы переданы. Предложения публично не раскрывались.
По данным источников Bloomberg, CNN, The Wall Street Journal и The New York Times, речь идет о следующих положениях: сохранение под контролем России территорий, которые Москва взяла во время конфликта с Украиной; признание США Крыма частью России; смягчение антироссийских санкций; снятие с повестки дня вступления Украины в НАТО.
Среди требований России к урегулированию на Украине, прозвучавших еще в прошлом году, были вывод ВСУ с территории всех новых регионов; признание российскими на международном уровне Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; снятие санкций; отказ Украины от вступления в НАТО; ее безъядерный статус. Киев называл эти требования ультиматумом.
С 18:00 19 апреля по 0:00 21 апреля Россия объявила пасхальное перемирие.
Как сообщили источники CNN, США также планируют провести еще одну встречу спецпосланника президента Стива Уиткоффа с представителями России. Цель — обсудить предложения по Украине. Дата и место, а также иные участники, неизвестны.
Келлог как спецпредставитель отвечает за контакты с Киевом, Уиткофф — с Москвой. Он трижды встречался с президентом Владимиром Путиным (в феврале, марте и апреле) и принимал участие в других встречах с российской стороной. Участвовал Уиткофф и в переговорах в Париже.
Оба посланника ранее высказывали позиции по тем или иным ключевым вопросам в рамках украинского урегулирования. Келлог, в частности, исключал вступление Киева в НАТО, а Уиткофф допускал, что Россия может получить некоторые из регионов, на признании которых в своем составе она настаивает, но не все.