Келлог заявил о шансе закрепить в Лондоне предложения США о перемирии

Оба посланника ранее высказывали позиции по тем или иным ключевым вопросам в рамках украинского урегулирования. Келлог, в частности, исключал вступление Киева в НАТО, а Уиткофф допускал, что Россия может получить некоторые из регионов, на признании которых в своем составе она настаивает, но не все.