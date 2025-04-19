Украинские СМИ подтвердили снижение активности ВС России после перемирия

«Такого не бывало раньше», — подчеркнул источник издания «Общественное», находящийся на Лиманском направлении.
19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие.
Он подчеркнул, что оно покажет, насколько Украина хочет мира.
Украинские СМИ со ссылкой на военнослужащих ВСУ подтверждают снижение военной активности армии России после объявления о пасхальном перемирии.
«Такого не бывало раньше», — подчеркнул источник издания «Общественное», находящийся на Лиманском направлении.
19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие.
Он подчеркнул, что оно покажет, насколько Украина хочет мира.