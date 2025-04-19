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Украинские СМИ подтвердили снижение активности ВС России после перемирия

Украинские СМИ со ссылкой на военнослужащих ВСУ подтверждают снижение военной активности армии России после объявления о пасхальном перемирии.

Источник: AP 2024

«Такого не бывало раньше», — подчеркнул источник издания «Общественное», находящийся на Лиманском направлении.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие.

Он подчеркнул, что оно покажет, насколько Украина хочет мира.