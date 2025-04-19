МИД Ирана: Тегеран не намерен возвращаться к СВПД

ДУБАЙ, 19 апреля. /ТАСС/. Делегация Ирана в ходе второго раунда непрямых переговоров с США в Риме разъяснила американской стороне, что считает подписанный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) «выученным уроком» и не намерена к нему возвращаться. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.
«Мы ясно дали понять, что многие в Иране более не считают СВПД хорошим соглашением для нас. Для них то, что осталось от этой сделки, — это “выученные уроки”. Лично я склонен согласиться с этим», — написал он в X.
По словам Арагчи, на данный момент некий оптимизм в отношении будущего этих переговоров присутствует, но он сдержанный. Некий прогресс в определении рамок будущего соглашения был достигнут, добавил он.
В субботу завершился второй раунд переговоров между США и Ираном по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы. Непрямые переговоры, длившиеся почти четыре часа, прошли в Риме при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди. Делегации США и Ирана находились в разных помещениях и обменивались сообщениями через оманского посредника.
12 апреля в Маскате между представителями США и Ирана при оманском посредничестве прошел первый раунд непрямых переговоров, посвященный ситуации вокруг ядерной программы исламской республики. Иранскую делегацию возглавил Арагчи, американскую — спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.
Иранская ядерная сделка
Иран и группа международных посредников в составе Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции в 2015 году подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Заключение этого договора ознаменовало окончание кризиса, начавшегося в 2004 году, когда западные страны обвинили Тегеран в разработке ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп вышел из договора во время своего первого срока.
Предыдущий глава американской администрации Джо Байден неоднократно заявлял о готовности вернуть США в ядерную сделку. Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция с апреля 2021 года вели переговоры с Ираном о восстановлении СВПД в его первоначальном виде, которые завершились безрезультатно.