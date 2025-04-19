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Эрдоган назвал демографическую проблему угрозой для Турции

Проблема демографии актуальна для Турции и является угрозой для страны.

Источник: Reuters

Об этом сказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, даже оптимистичные прогнозы говорят, что через 10 лет численность населения Турции перейдёт от роста к сокращению.

«Это большая угроза для страны, чем война», — сказал он.