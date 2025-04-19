Эрдоган назвал демографическую проблему угрозой для Турции

Об этом сказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, даже оптимистичные прогнозы говорят, что через 10 лет численность населения Турции перейдёт от роста к сокращению.
«Это большая угроза для страны, чем война», — сказал он.
Проблема демографии актуальна для Турции и является угрозой для страны.
Об этом сказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, даже оптимистичные прогнозы говорят, что через 10 лет численность населения Турции перейдёт от роста к сокращению.
«Это большая угроза для страны, чем война», — сказал он.