WSJ: объявление пасхального перемирия — это легкая дипломатическая победа Путина

«Для Путина предложение о перемирии может достичь двух целей: показать Трампу, что Россия делает шаги к миру, и поставить Зеленского в затруднительное положение. Если Украина не будет соблюдать его, Трамп может обвинить Украину в сопротивлении шагам по прекращению войны. Если Киев будет соблюдать его, многие украинцы опасаются, что Россия может воспользоваться паузой, переместив войска на выгодные позиции», — говорится в статье.