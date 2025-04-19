Закрытие Колизея ради вице-президента США вызвало бунт среди туристов

А ранее Life.ru, писал итальянский премьер Джорджа Мелони в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом перебила переводчицу. У премьера спросили её мнение о позиции Трампа по конфликту на Украине и обвинениях в сторону Зеленского, переводчица не смогла корректно передать смысл и Мелони взяла всё в свои руки.