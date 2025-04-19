Закрытие Колизея ради вице-президента США вызвало бунт среди туристов

Музей был закрыт для посещений с 17:00 до 18:15 по местному времени, что вызвало недовольство среди туристов, не получивших предварительного уведомления о переносе экскурсий. Взамен им предложили перенести визит на следующий день или вернуть деньги за билеты.
Туристы, среди которых были граждане Японии, США, Великобритании, Китая, Франции, Германии и Италии, не захотели мириться с ситуацией. Они начали открывать турникеты и двигаться к главным воротам Колизея. Охрана остановила их на подходе, а свидетели говорят, что в толпе звучали крики и возмущения.
По информации агентства Bloomberg, посольство США заранее уведомило МИД Италии о визите Вэнса ещё 1 апреля. Визит был запланирован на 18−20 апреля, совпав с католической Страстной пятницей и Пасхой. Представители посольства США отказались комментировать детали поездки.
А ранее Life.ru, писал итальянский премьер Джорджа Мелони в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом перебила переводчицу. У премьера спросили её мнение о позиции Трампа по конфликту на Украине и обвинениях в сторону Зеленского, переводчица не смогла корректно передать смысл и Мелони взяла всё в свои руки.