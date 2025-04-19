Объявив пасхальное перемирие на Украине, президент России Владимир Путин продемонстрировал готовность к диалогу о мире, считает нидерландский журналист и политолог Аб Гителинк.
В беседе с РИА Новости он отметил, что такой шаг может быть воспринят в Европе как позитивный сигнал со стороны Москвы, особенно на фоне текущих успехов российских войск на фронте.
Гителинк подчеркнул, что предложение о 30-часовом прекращении огня — это значимый жест, учитывая наступательную динамику России. По его мнению, подобная пауза может быть расценена как знак готовности Москвы выдвинуть более серьёзное мирное предложение. Он также отметил, что ранее Россия отказалась от более длительного перемирия, чтобы не дать Западу возможности нарастить военную поддержку Киеву.
Политолог добавил, что Киев, возможно, в конечном итоге согласится принять предложенное перемирие. В этом случае, считает эксперт, может открыться путь к более устойчивым переговорам и реальному мирному соглашению, а не очередной временной передышке.
Ранее стало известно, что СМИ по всему миру написали о решении президента России Владимира Путина объявить о пасхальном перемирии в конфликте на Украине.