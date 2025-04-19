Политолог Гителинк: Путин дал понять, что готов сделать предложение о мире

Гителинк подчеркнул, что предложение о 30-часовом прекращении огня — это значимый жест, учитывая наступательную динамику России. По его мнению, подобная пауза может быть расценена как знак готовности Москвы выдвинуть более серьёзное мирное предложение. Он также отметил, что ранее Россия отказалась от более длительного перемирия, чтобы не дать Западу возможности нарастить военную поддержку Киеву.