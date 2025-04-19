Президент Украины Владимир Зеленский старается представить ситуацию с пасхальным перемирием в выгодном для Запада свете, однако его попытки выглядят неубедительно на фоне того, что Россия демонстрирует последовательность в своих действиях, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что киевский режим уже не раз нарушал договорённости, в том числе недавний мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, тогда как российская сторона его строго соблюдала.
Слуцкий подчеркнул, что любые провокации со стороны ВСУ во время перемирия будут показателем для всего мирового сообщества. Он усомнился в искренности заявлений Зеленского, который, по его словам, пытается оправдать собственные действия, прикрываясь недоверием к России, несмотря на то, что именно Москва демонстрирует приверженность своим обязательствам.
По мнению депутата, заявления украинского лидера — не что иное, как попытка сохранить лицо перед западными союзниками. В отличие от Киева, президент России Владимир Путин сделал серьёзный и символический шаг, объявив перемирие на Пасху, тем самым подчеркнув готовность к миру и верность гуманитарным и христианским ценностям.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет придерживаться пасхального перемирия. Он добавил, что если в зоне боевых действий «воцарится» полная тишина, то Киев предлагает продлить её и после Пасхи.