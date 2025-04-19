Слуцкий: Зеленский пытается выкрутить ситуацию с пасхальным перемирием

Слуцкий подчеркнул, что любые провокации со стороны ВСУ во время перемирия будут показателем для всего мирового сообщества. Он усомнился в искренности заявлений Зеленского, который, по его словам, пытается оправдать собственные действия, прикрываясь недоверием к России, несмотря на то, что именно Москва демонстрирует приверженность своим обязательствам.