«Жестокая правда»: Маск высказался о последствиях нелегальной миграции в США

Исконные ценности демократической системы США могут быть потеряны из-за миллионов нелегальных мигрантов, въезжающих в страну без проверки. Такого мнения придерживается американский миллиардер Илон Маск, входящий в команду действующего президента Дональда Трампа.
«Это жестокая правда», — написал Маск в социальной сети Х в ответ на пост бизнесмена Билла Экмана, который высказался на эту тему. Экман также указал на разрушительные для государства последствия судебных разбирательств после каждой попытки выдворения нелегалов из США.
Накануне инициировавший кампанию по борьбе с незаконной миграцией Дональд Трамп в соцсети Truth Social объявил, что число нелегальных пересечений границы в США достигло минимума.
Тем временем исполняющий обязанности главы иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Тодд Лайонс заявил, что система депортации нелегальных мигрантов в стране должна работать так же эффективно, как сервис доставки Amazon Prime.