«Жестокая правда»: Маск высказался о последствиях нелегальной миграции в США

«Это жестокая правда», — написал Маск в социальной сети Х в ответ на пост бизнесмена Билла Экмана, который высказался на эту тему. Экман также указал на разрушительные для государства последствия судебных разбирательств после каждой попытки выдворения нелегалов из США.