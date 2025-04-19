В ЕК заявили, что ждут прекращения огня на Украине

На фоне заявления президента России Владимира Путина о введении пасхального перемирия в Еврокомиссии выразили ожидание конкретных шагов к реальному прекращению боевых действий. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер.
По её словам, для Евросоюза важно увидеть не только объявление, но и фактическое прекращение огня, а также проявление стремления к долгосрочному миру. Она подчеркнула, что Россия обладает возможностью остановить конфликт в любой момент, если действительно на это настроена.
Кроме того, Хиппер подтвердила, что Европейский союз и впредь будет оказывать поддержку Украине, вне зависимости от текущих инициатив.
Ранее стало известно, что СМИ по всему миру написали о решении президента России Владимира Путина объявить о пасхальном перемирии в конфликте на Украине.