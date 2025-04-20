В ООН «приняли к сведению» объявление РФ о пасхальном перемирии

Организация Объединённых Наций (ООН) отреагировала на объявленное Россией пасхальное перемирие, выразив надежду на установление устойчивого режима прекращения огня на территории Украины. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
Дюжаррик подчеркнул, что ООН последовательно выступает за достижение прочного режима прекращения боевых действий на Украине.
В заявлении также отмечается, что ООН продолжает поддерживать усилия, направленные на установление справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира. Такой мир, как уточняется, должен учитывать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех сторон, в соответствии с Уставом ООН, нормами международного права и соответствующими резолюциями организации.
Ранее нидерландский журналист и политолог Аб Гителинк заявил, что объявив пасхальное перемирие на Украине, президент России Владимир Путин продемонстрировал готовность к диалогу о мире.