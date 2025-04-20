В ООН «приняли к сведению» объявление РФ о пасхальном перемирии

В заявлении также отмечается, что ООН продолжает поддерживать усилия, направленные на установление справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира. Такой мир, как уточняется, должен учитывать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех сторон, в соответствии с Уставом ООН, нормами международного права и соответствующими резолюциями организации.