Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ООН «приняли к сведению» объявление РФ о пасхальном перемирии

ООН выступает за достижение полного прекращения боевых действий на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Организация Объединённых Наций (ООН) отреагировала на объявленное Россией пасхальное перемирие, выразив надежду на установление устойчивого режима прекращения огня на территории Украины. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Дюжаррик подчеркнул, что ООН последовательно выступает за достижение прочного режима прекращения боевых действий на Украине.

В заявлении также отмечается, что ООН продолжает поддерживать усилия, направленные на установление справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира. Такой мир, как уточняется, должен учитывать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех сторон, в соответствии с Уставом ООН, нормами международного права и соответствующими резолюциями организации.

Ранее нидерландский журналист и политолог Аб Гителинк заявил, что объявив пасхальное перемирие на Украине, президент России Владимир Путин продемонстрировал готовность к диалогу о мире.