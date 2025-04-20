Мелони перебила переводчицу, отвечая на вопрос об ответственности Зеленского

Во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме премьер-министр Италии Джорджа Мелони перебила свою переводчицу, когда та начала говорить о словах Трампа в адрес Владимира Зеленского. Мелони сама перешла на английский и избежала прямого ответа. Конфуз произошел на фоне обсуждения роли Италии в НАТО и конфликта на Украине.