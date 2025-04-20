В Греции напомнили о предыдущих попытках перемирия на Украине

Ранее президент России Владимир Путин, выслушав доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о положении на линии фронта, объявил о введении пасхального перемирия. С 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля российские войска приостанавливают все боевые действия. Киев уже отреагировал на предложение о перемирии. Сначала Владимир Зеленский фактически отклонил предложение, что вызвало жёсткую критику на Западе. Однако через три часа он заявил о своём согласии. Вместе с тем военкоры и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщили, что ВСУ уже нарушили перемирие. По словам главы региона, украинские войска атаковали три населённых пункта. Вместе с тем на некоторых участках фронта воцарилась тишина, отметил Сальдо.