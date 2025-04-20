«Мы вернулись»: Освобождённые из плена российские бойцы поделились эмоциями

«Сегодня день нашего обмена, когда мы вернулись к себе домой на родину, в Россию. Наконец-то. Кто-то долго это ждал, кому-то пришлось чуть меньше, кому-то жестче, кому-то легче. Мы всё равно вернулись», — поделился один из бойцов.