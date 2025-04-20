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Путин прибыл на богослужение в храм Христа Спасителя

На богослужение также прибыли мэр Москвы Сергей Собянин и другие официальные лица.
Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин прибыл на торжественное пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве.

В России начались праздничные мероприятия, посвящённые Пасхе. В храме Христа Спасителя состоялось богослужение, на которое прибыли Путин, мэр столицы Сергей Собянин, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и другие официальные лица, в том числе представители вооружённых сил.

Особое значение мероприятию придало прибытие Благодатного огня из Иерусалима, который в Россию доставил председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.

Ранее Владимир Путин поздравил российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации, а также всех православных в России и других государствах с Пасхой.