Путин прибыл на богослужение в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин прибыл на торжественное пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве.
В России начались праздничные мероприятия, посвящённые Пасхе. В храме Христа Спасителя состоялось богослужение, на которое прибыли Путин, мэр столицы Сергей Собянин, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и другие официальные лица, в том числе представители вооружённых сил.
Особое значение мероприятию придало прибытие Благодатного огня из Иерусалима, который в Россию доставил председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.
Ранее Владимир Путин поздравил российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации, а также всех православных в России и других государствах с Пасхой.