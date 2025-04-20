Экс-премьер Молдавии обвинил власти в нарушении прав верующих

«Возмутительно видеть, как в разгар Светлой недели власти республики ставят препоны на пути веры и унижают тех, кто служит народу с молитвой. Когда архиепископа дважды останавливают на пути к святому делу, а паспорт возвращают специально уже после вылета самолёта — это уже не просто бюрократическая процедура, а оскорбление Церкви и души молдавского народа», — сказал Тарлев, который также является лидером оппозиционной партии «Будущее Молдовы».