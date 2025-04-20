Экс-премьер Молдавии обвинил власти в нарушении прав верующих

В пятницу архиепископа Маркелла вновь не пустили в Израиль за Благодатным огнем, ранее в четверг он уже пытался вылететь, однако был задержан в аэропорту Кишинёва для дополнительной проверки, из-за чего опоздал на рейс. В Русской православной церкви (РПЦ) назвали эти действия молдавских властей нарушением религиозной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент.
«Возмутительно видеть, как в разгар Светлой недели власти республики ставят препоны на пути веры и унижают тех, кто служит народу с молитвой. Когда архиепископа дважды останавливают на пути к святому делу, а паспорт возвращают специально уже после вылета самолёта — это уже не просто бюрократическая процедура, а оскорбление Церкви и души молдавского народа», — сказал Тарлев, который также является лидером оппозиционной партии «Будущее Молдовы».
По мнению политика, действия официальных властей по отношению к архиепископу имеют глубокий символический смысл.
«Благодатный огонь, символизирующий свет веры и надежды, объединяет христиан вне зависимости от политических взглядов. Отказ в выезде епископу Маркеллу — это не просто административный эпизод, а символическое решение, затрагивающее духовные чаяния сотен тысяч молдаван», — подчеркнул он.
Тарлев также отметил явное противоречие между декларируемыми властями европейскими ценностями и практикой «избирательного подхода к различным конфессиям».
«Я всегда придерживался позиции, что духовное наследие народа — это не разменная монета в политических играх. Политическое напряжение не должно создавать барьеры между верующими и их святынями», — заявил политик.
Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001—2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 90-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличился ВВП.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, — кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», «Ленты.ру», «Правды.ру», агентства «Регнум», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.