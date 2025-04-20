Строит династию: Новые факты раскрыли опасные сущности Илона Маска

Интерес вызывает и ситуация с Пентагоном. Маск должен был попасть на брифинг по стратегии США в случае гипотетического конфликта с Китаем, но его отменили после вмешательства Дональда Трампа. Это не только подчёркивает напряжённость между Маском и американским президентом, но и ставит под сомнение доступ предпринимателя к секретной военной информации, учитывая его деловые связи с Китаем.