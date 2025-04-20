Особое внимание привлекают слухи о «легионе» детей Маска, которых он якобы завёл через ЭКО. Официально их числится 14, но по информации The Wall Street Journal, их может быть гораздо больше. Эти слухи подпитывают теории о том, что Маск строит некую «династию».
Интерес вызывает и ситуация с Пентагоном. Маск должен был попасть на брифинг по стратегии США в случае гипотетического конфликта с Китаем, но его отменили после вмешательства Дональда Трампа. Это не только подчёркивает напряжённость между Маском и американским президентом, но и ставит под сомнение доступ предпринимателя к секретной военной информации, учитывая его деловые связи с Китаем.
Кроме того, закрытие 30 американских дипломатических миссий, включая посольство в Южноафриканской Республике, также связывают с предпринимателем. Сложные отношения Илона с властями ЮАР по поводу прав белого меньшинства могут быть не просто личной позицией, а важным фактором, влияющим на решения Вашингтона.
Маск, с одной стороны, выглядит как человек, стремящийся к прогрессу и новаторству. Но с другой стороны, его амбиции и интерес к стратегической информации ставят под сомнение, какие цели он преследует и как это может повлиять на будущее.
Напомним, Life.ru в ноябре 2024 года писал, что победа республиканца на выборах была выгодна Маску. А американские СМИ уже тогда назвали предпринимателя серым кардиналом, который принимал все важные решения. Недавно глава Белого дома в ходе заседания кабинета министров признал, что глава DOGE проделал «фантастическую работу», но при этом заявил, что не считает его присутствие в Белом доме необходимым.