«Я — болван»: Президент Сербии объяснил свою странную надпись на пасхальных яйцах

На некоторых яйцах, покрашенных Вучичем, красуется надпись «Я — чаци», что в переводе с сербского означает «Я — болван». Президент заявил, что собирается подарить эти яйца студентам, поддерживающим власти на фоне длящихся в Сербии протестов. Словом «чаци» в Сербии в последние несколько недель называют тех, кто поддерживает действующую власть, как считают некоторые, за финансовое вознаграждение.