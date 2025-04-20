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«Я — болван»: Президент Сербии объяснил свою странную надпись на пасхальных яйцах

Вучич рассказал, кого одарит пасхальными яйцами с надписью Я болван .
Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, как красит пасхальные яйца. Сербский лидер заверил, что делает это собственноручно и продемонстрировал полученный результат в социальной сети.

На некоторых яйцах, покрашенных Вучичем, красуется надпись «Я — чаци», что в переводе с сербского означает «Я — болван». Президент заявил, что собирается подарить эти яйца студентам, поддерживающим власти на фоне длящихся в Сербии протестов. Словом «чаци» в Сербии в последние несколько недель называют тех, кто поддерживает действующую власть, как считают некоторые, за финансовое вознаграждение.

«Я тоже болван!», — написал Вучив в соцсетях, подчеркнув, что считает студентов, желающих продолжать учебу, а не участвовать в протестах, мужественными людьми.

Ранее Вучич заявил о предпринятой в ходе мартовских протестов в стране попытке цветной революции с целью насильственного свержения власти.

Также сообщалось, что Федеральная служба безопасности РФ выявила признаки срежиссированной провокации в протестах, разгоревшихся 15 марта в Белграде.