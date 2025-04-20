Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии

Ранее в субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое продлится с 18.00 мск субботы и до нуля часов с воскресенья на понедельник. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Позднее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отметил, что Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны: «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля».
«На деле у Киева не было выбора. Иначе это было бы чуть ли не официальным признанием того, что Украина не хочет мира. (…) Таким образом, Украина была фактически принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие. Вместе с тем и после этого заявления продолжали поступать сообщения о нарушения перемирия со стороны ВСУ в Херсонской области», — написал Пушков.
Сенатор напомнил сообщения западных СМИ, по оценкам которых, «Зеленский, видимо, отклонил предложение о перемирии».
«Потом создалось ощущение, что в Киеве начали осознавать, что на фоне заявления Путина позиция отказа от перемирия — явно проигрышная. И что Москва переиграла Киев, сделав такой политически значимый шаг. Проигрышная и в глазах (президента США Дональда — ред.) Трампа, ждущего сигналов в пользу урегулирования, и в глазах мирового сообщества», — отметил Пушков.
По мнению сенатора, наиболее вероятно, Зеленского к такому поведению склонили лидеры Франции Эммануэль Макрон и Британии Кир Стармер.