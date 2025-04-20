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Самолёт с освобождёнными из плена российскими военными прибыл в Подмосковье

Борт с бойцами российских Вооружённых сил, ранее удерживавшимися в плену, совершил посадку в Московской области. Об этом сообщает газета «Известия».

Источник: Life.ru

Самолёт с освобождёнными из плена военными ВС РФ. Обложка © Telegram / IZ.RU.

Военнослужащих приветствовали аплодисментами. На перроне были подготовлены автобусы для их дальнейшей транспортировки.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в результате успешных переговоров с подконтрольной Киеву территории были возвращены 246 российских военнослужащих. В обмен Россия передала украинской стороне такое же число военнопленных ВСУ. Дополнительно, в качестве жеста доброй воли, 31 раненый украинский военнослужащий был передан в обмен на 15 российских солдат, нуждающихся в медицинской помощи. Страна-посредник ОАЭ назвала этот обмен крупнейшим с начала СВО.