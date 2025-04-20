Карин Кнайсль назвала пасхальное перемирие жестом доброй воли со стороны России

Политик напомнила, что в предыдущие эпохи, включая Первую мировую войну, противоборствующие армии нередко договаривались о временных прекращениях огня на религиозные даты. Однако сегодня, по её мнению, подобная практика почти полностью утрачена. Тем не менее по её словам, если даже кратковременное прекращение боёв позволит гражданскому населению отметить праздник в относительном спокойствии — это уже достижение.