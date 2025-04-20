Бывшие члены команды Трампа назвали его королевским деспотом

Преследование Белым домом двух бывших чиновников за их критику в адрес президента Дональда Трампа создает опасный прецедент и похоже на злоупотребление властью, присущее авторитарным странам. Об этом в открытом письме заявили видные республиканцы, в том числе работавшие в команде Трампа во время его первого президентского срока.