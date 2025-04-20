Политолог Блохин: СМИ на Западе признают готовность РФ к мирным переговорам

Часть средств массовой информации на Западе, в первую очередь в США, которая признает стремление России к мирным переговорам, переходит к более реалистичному освещению усилий РФ по урегулированию на Украине, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Ранее российский президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно вступило в силу 18:00 мск 19 апреля и продлится до 00:00 21 апреля.
«Начался некий тренд, и то этот сдвиг стал происходить особенно не в СМИ в Европе, но в масс-медиа американских», — сказал эксперт, слова которого приводит РИА Новости.
Он пояснил, что западная пресса видит в объявленном решении возможность перейти к мирным переговорам. Вместе с тем Блохин отметил, что пока такие настроения не являются преобладающими.
Политолог уточнил, что западные страны сейчас демонстрируют разрозненную позицию. Кроме того, по словам американиста, на Западе не проявляют интереса к устранению первопричин конфликта и рассчитывают на дальнейшее существование киевского режима.
Напомним, ранее появилась информация, что СМИ по всему миру написали о решении Владимира Путина объявить о пасхальном перемирии.
Также сообщалось, что американский полковник в отставке Эрл Расмуссен выразил мнение, что указанное решение Москвы воспримут в США как позитивный шаг, особенно учитывая период праздников.