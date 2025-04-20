«Россия — враг»: в Молдавии назвали главную причину бедности страны

Кроме того, политик отмечает, что нынешний президент республики прекрасно понимала, что на выборах 2024 года ей не победить, если будет организовано голосование граждан Молдавии, проживающих в России. По ее словам, более полумиллиона из них имели возможность проголосовать только на двух избирательных участках, которые максимум смогли бы принять только 20 тысяч человек.