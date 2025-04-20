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«Россия — враг»: в Молдавии назвали главную причину бедности страны

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Кишинев обвиняет Москву во всех бедах при каждом удобном случае, заявила молдавский политик и бывший кандидат от оппозиционной партии «Шанс» в мэры города Бельцы Виктория Шапа в интервью блогеру Марио Науфалу в соцсети X.

Источник: © РИА Новости

«Люди спрашивают у нее (президента Молдавии Майи Санду. — Прим. ред.): почему страна такая бедная, почему дороги в разрухе, почему школы и больницы закрываются? Их единственное оправдание — Россия. Россия — враг», — сказала она.

Кроме того, политик отмечает, что нынешний президент республики прекрасно понимала, что на выборах 2024 года ей не победить, если будет организовано голосование граждан Молдавии, проживающих в России. По ее словам, более полумиллиона из них имели возможность проголосовать только на двух избирательных участках, которые максимум смогли бы принять только 20 тысяч человек.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против нескольких оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, руководство в Кишиневе пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Правящая партия также предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

Давление идет и на молдавскую церковь из-за статуса самоуправляемой части Русской православной церкви.