Верховный суд США приостановил депортацию мигрантов из Венесуэлы

Группу мигрантов из Венесуэлы обвиняют в связях с группировкой Трен-де-Арагуа, которая в США признана террористической. Постановление об их депортации из Соединенных Штатов принято на основе закона об иностранных врагах, который позволяет вынести решение без судебного процесса. В последний раз закон применялся во время Второй мировой войны.