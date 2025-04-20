Будет использовать дезинформацию: В Совфеде усомнились, что Киев примет пасхальное перемирие

«Я считаю, что украинская сторона будет максимально использовать лжеинформацию для того, чтобы нарушить объявленное нашим президентом перемирие пасхальное. И будет болтовня, средства массовой информации подключены и так далее», — приводит слова политика РИА «Новости».
Сенатор отметил, что такая позиция отражает недоговоспособность Киева в широком масштабе.
Как информировал Life.ru, президент РФ Владимир Путин накануне Пасхи объявил о временном прекращении боевых действий в честь праздника Светлого Воскресения. С 18:00 19 апреля и до полуночи 21 апреля российские военные не будут вести огонь. Владимир Зеленский сначала не принял предложение о перемирии, но затем всё же согласился. После этого стало известно, что украинские военные получили приказ не стрелять по позициям российских войск. Однако Владимир Сальдо, глава Херсонской области, сообщил о нарушении украинскими военными режима прекращения огня.