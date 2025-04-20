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ЕС прокомментировал инициативу о пасхальном перемирии на Украине

Еврокомиссия отреагировала на объявление президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия на Украине. Официальные лица заявили о необходимости увидеть фактическое прекращение огня и шаги к долгосрочному урегулированию конфликта.

Источник: Life.ru

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер подчеркнула, что Россия может остановить военные действия немедленно.

«Сначала нам нужно увидеть фактическое прекращение конфликта и чёткие действия для длительного прекращения огня. Россия может остановить эту войну в любой момент, если действительно захочет», — заявила Хиппер РИА «Новости».

В Еврокомиссии добавили, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку Украине.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня на период празднования Пасхи — с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Режим должен был вступить в силу при условии аналогичных действий со стороны Украины. Анонс вызвал неоднозначную реакцию в западных СМИ. The Guardian отметила, что заявление Путина стало «проверкой» готовности Киева к миру. Dagbladet назвала инициативу «неожиданной». Однако глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил о нарушениях перемирия со стороны ВСУ, в частности, обстрелах Алёшек, Голой Пристани и Каховки. При этом Сальдо отметил, что на некоторых участках фронта боевые действия прекратились.