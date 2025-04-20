Также сообщалось, что глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский стремится представить ситуацию с пасхальным перемирием в выгодном для Запада свете, однако его попытки выглядят неубедительно на фоне того, что Россия демонстрирует последовательность в своих шагах.