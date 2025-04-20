Европа, вероятно, будет подстрекать Киев к продолжению боевых действий, несмотря на пасхальное прекращение огня, действующее по инициативе России, заявил турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю.
«Европа может продолжить провоцировать Украину и подзуживать ее затянуть конфликт, что очевидно из недавно обнародованных планов стран ЕС направить новые пакеты помощи Киеву», — пояснил специалист, которого цитирует РИА Новости.
Бёгюрджю также выразил мнение, что перемирие полезно как России, так и Украине. Эксперт считает, что оно предоставит сторонам «шанс задуматься».
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно вступило в силу 18:00 мск 19 апреля и будет действовать до 00:00 21 апреля.
Также сообщалось, что глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский стремится представить ситуацию с пасхальным перемирием в выгодном для Запада свете, однако его попытки выглядят неубедительно на фоне того, что Россия демонстрирует последовательность в своих шагах.