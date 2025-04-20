Мировой экономике предрекли падение из-за пошлин США

Агентство отмечает, что после объявления торговой войны со стороны США ситуация в мировой экономике осложнилась. Bloomberg считает, что в ближайшее время улучшения не предвидится. Мировая экономика готовится к первым последствиям тарифной политики Вашингтона.
По информации агентства, МВФ во вторник может объявить об ухудшении глобального прогноза.
Напомним, 2 апреля администрация Дональда Трампа ввела 10% пошлину на импорт из ряда стран. Позже действие этих тарифов приостановили на 90 дней (кроме Китая) для проведения переговоров. Около 130 стран выразили интерес к обсуждению новых условий торговли с США.