Мировой экономике предрекли падение из-за пошлин США

Напомним, 2 апреля администрация Дональда Трампа ввела 10% пошлину на импорт из ряда стран. Позже действие этих тарифов приостановили на 90 дней (кроме Китая) для проведения переговоров. Около 130 стран выразили интерес к обсуждению новых условий торговли с США.