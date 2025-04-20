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Трамп приостановил введение пошлин после одного разговора: вот кто его переубедил

WSJ: Два министра убедили Трампа приостановить введение пошлин.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп приостановил введение торговых пошлин. К такому решению его подтолкнула беседа с главой Минфина Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником.

«Министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник хотели, чтобы президент Трамп приостановил свой агрессивный глобальный тарифный план», — пишет издание The Wall Street Journal (WSJ), отмечая, что двум министрам удалось добиться аудиенции у Трампа, объяснить ему свою точку зрения и убедить отказаться от дальнейшего введения пошлин.

Накануне Трамп заявлял, что об отмене пошлин не может быть и речи, однако допускал, что тарифы можно изменить в более выгодную сторону для тех или иных стран путем заключения сделки с Вашингтоном.

Ранее американские аналитики пришли к выводу, что веденные президентом США Дональдом Трампом тарифы могут угрожают стабильности доллара как мировой валюты. Отмечалось, что это может негативно отразиться на статусе Штатов и росту кредитных ставок. В первую очередь американцы столкнутся с повышением ставок по ипотеке и автокредитам.