WSJ объяснила, как патриотический подъем помешает Китаю помириться с США

Руководство Китая использует торговую войну с США в идеологических целях для сплочения народа, что может как укрепить власть партии, так и навредить самому Пекину, пишет The Wall Street Journal, опросив экспертов.
«Это своего рода палка о двух концах», — сказал Джа Ян Чонг, политолог из Национального университета Сингапура. С его слов, если в трудные моменты население мобилизуют для поддержки партии, но ситуация не меняется в лучшую сторону, то со временем начинают «обвинять партию».
Кроме того, патриотический подъем лишает Пекин пространства для маневра и осложняет потенциальное заключение сделки между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом, поскольку антиамериканские настроения могут вынудить китайских чиновников занять более жесткую позицию, чтобы не создать впечатление у общественности, будто они уступают давлению извне.
Поскольку Пекин преподносит торговую войну как идеологическое соревнование, от победы зависит политическая легитимность Коммунистической партии Китая. Эксперты задаются вопросом, примет ли китайская общественность развитие ситуации, при которой США не отступают от своих требований, а экономика КНР получает серьезный удар.
Китайское руководство в пропагандистских целях обращается к событиям Корейской войны. В частности, представитель китайского МИДа Мао Нин опубликовала видеоролик с Мао Цзэдуном, который говорит: «Мы будем сражаться столько, сколько они захотят сражаться, и мы будем сражаться до полной победы». Она назвала США бумажным тигром’и призвала «не верить блефу» Вашингтона.
Другие комментаторы, говоря о способности Китая проводить политику жесткой экономии в сложные времена, напоминают о Большом скачке: периоде в 1958—1962 годах, индустриализации, которая обернулась голодом и смертями миллионов людей. «Перетерпите трудности в течение года, двух лет, даже трех лет, и мы изменим ситуацию», — советовал тогда Мао фермерам, призывая их есть отруби и съедобные дикие растения.
The New York Times обратила внимание, что Си Цзиньпин изредка говорит о преимуществах преодоления трудностей. Он — сын репрессированного революционера, и в 16-летнем ему пришлось переехать в деревню для работы фермером.
«Семь тяжелых лет, проведенных мной в сельской местности, стали для меня большим испытанием. Всякий раз, когда я позднее сталкивался с трудностями, я думал, что даже в таких суровых условиях я все еще мог что-то делать», — рассказывал Си. Издание сделало вывод, что решение Трампа приостановить введение масштабных пошлин против многих стран из-за негативной реакции рынков показало Китаю его слабую точку: неготовность поступиться своими целями из-за потенциальных экономических трудностей.