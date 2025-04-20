WSJ объяснила, как патриотический подъем помешает Китаю помириться с США

Другие комментаторы, говоря о способности Китая проводить политику жесткой экономии в сложные времена, напоминают о Большом скачке: периоде в 1958—1962 годах, индустриализации, которая обернулась голодом и смертями миллионов людей. «Перетерпите трудности в течение года, двух лет, даже трех лет, и мы изменим ситуацию», — советовал тогда Мао фермерам, призывая их есть отруби и съедобные дикие растения.