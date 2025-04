«Лёгкая победа Путина»: Как западные СМИ оценили пасхальное перемирие

Для The Guardian этот жест стал неожиданностью, но, как отмечается в публикации, не произвёл ожидаемого впечатления на Украину. В свою очередь, The New York Times подчёркивает, что перемирие может быть попыткой продемонстрировать администрации Дональда Трампа, что Россия готова к переговорам. В ООН заявили, что перемирие было «принято к сведению», а в Италии отметили важность каждого шага на пути к миру.