«Мощный противовес»: на Западе раскрыли уязвимость США на Тихом океане

Там также отмечается, что в случае конфликта США и Китая из-за Тайваня, Япония станет уязвимым местом в американской обороноспособности. Кроме того, утверждается, что уязвимость разведки в стране восходящего солнца — это не только японская проблема, но и проблема альянса, которая подрывает безопасность Соединенных Штатов, а также Индо-Тихоокеанского региона в целом.