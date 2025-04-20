«Это горькая правда»: Маск высказался о грядущей судьбе США

В соцсети X Маск откликнулся на высказывания финансиста, который раскритиковал политику допуска в страну миллионов нелегальных мигрантов без предварительных проверок. Экман подчеркнул, что в условиях, когда миграционные решения должны быть рассмотрены в индивидуальном порядке судом, Америка рискует утратить те принципы, на которых строится её демократия.